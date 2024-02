NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden US-Börsen dürften am Freitag etwas weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,39 Prozent höher bei 38 879 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 zeichnete sich ein Plus von 0,45 Prozent ab.

Dank der Rally der schwer gewichteten Technologiewerte ist die Stimmung an den US-Börsen gut. Die Tech-Unternehmen profitieren von dem Hype um Künstliche Intelligenz.

Zinssorgen hingegen werden eher ausgeblendet. Derzeit sieht es trotz rückläufiger Inflationsraten nicht nach raschen Zinssenkungen aus. In den Vereinigten Staaten wird eine erste Zinssenkung frühestens im Mai erwartet. Hohe Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen unattraktiver erscheinen.

Unter den Einzelwerten sorgt die Berichtssaison für Gesprächsstoff. So geht der Getränke- und Snackkonzern Pepsico zwar optimistisch in das neue Jahr und erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg 2024 weitere Zuwächse. Allerdings dürfte der Schwung nachlassen. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel leicht.

Das Online-Reisebüro Expedia verfehlte mit seinen Bruttobuchungen im vierten Quartal die Markterwartung leicht. Zudem reduzierte das Unternehmen seine Prognose für die Buchungen in diesem Jahr und gab außerdem bekannt, dass Ariane Gorin die Nachfolge von Peter Kern als Vorstandsvorsitzender antreten wird. Das Analysehaus Jeffries schrieb, dass diese Nachrichten das Vertrauen in die Trendwende des Unternehmens geschmälert hätten. Die Papiere von Expedia sackten vorbörslich um mehr als 15 Prozent ab.

In den Sog von Expedia gerieten auch die Aktien einiger Wettbewerber. So büßten die Anteilsscheine von Airbnb, Booking Holdings und Tripadvisor zwischen drei und vier Prozent ein./la/jha/

