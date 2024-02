(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.02.2024 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel schwächer. Hierzulande verlieren Evotec und Biontech. An der Wall Street notiert der Sektor leicht im Plus. Der DAX korrigiert um 0,3 Prozent auf 16.918 Punkte, wobei Siemens Vonovia und Brenntag unter Druck stehen. Aufwärts geht es für Infineon, Commerzbank und Rheinmetall. Der MDAX verliert 0,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...