Das Medizintechnik-Unternehmen Carl Zeiss Meditec hat nicht gerade blendende Quartalszahlen vorgelegt. Der Abbau von Lagerbeständen in China hat den Gewinn belastet. Positiv wirkte sich jedoch aus, dass im Geräte-Geschäft gute Auslieferungen gelungen sind, freute sich Zeiss-Chef Markus Weber. Die Aktie war am Freitag bester MDAX-Wert. Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec ist wegen des Abbaus von Lagerbeständen in China und Wechselkurseffekten recht verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. ...

