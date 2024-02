The following instruments on XETRA do have their first trading 12.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.02.2024Aktien1 US00212G1085 ASMPT Ltd.2 US0453962070 Assembly Biosciences Inc.3 GB00BN7DVG54 Catenae Innovation PLC4 US82935V3078 Singularity Future Technology Ltd.Anleihen1 USC2670XAA75 Constellation Software Inc.2 US431571AF58 Hillenbrand Inc.3 XS2764880402 Alimentation Couche-Tard Inc.4 XS2764880667 Alimentation Couche-Tard Inc.5 US172967PG03 Citigroup Inc.6 US172967PF20 Citigroup Inc.7 XS2767246908 Ford Motor Credit Co. LLC8 US900123DK30 Türkei, Republik9 BE0000361700 Belgien, Königreich10 DE000DW6ABC9 DZ BANK AG11 DE000DW6ABB1 DZ BANK AG12 PTBSPHOM0027 Banco Santander Totta S.A.13 FR001400NXK3 BPCE SFH14 FR001400NXE6 BPCE SFH15 US126117AY60 CNA Financial Corp.16 USC2670XAB58 Constellation Software Inc.17 XS2764790833 Fortive Corp.18 XS2764789231 Fortive Corp.19 BE0390110733 ING Belgium S.A./N.V.20 XS2763630857 Saudi Electricity Global Sukuk Co.21 XS2763630774 Saudi Electricity Global Sukuk Co.22 USL62788AF86 Stena International S.A.23 FR001400NWK5 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale24 XS2764457664 Danske Bank A/S25 XS2764405432 EXOR N.V.26 XS2767224921 Svenska Handelsbanken AB27 DE000A351PJ6 Berlin, Land