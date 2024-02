400.000 Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr neu bauen. Bisher ist sie an diesem Ziel krachend gescheitert. Bundeskanzler Olaf Scholz macht dafür unter anderem die Wohnungsunternehmen verantwortlich - und sorgt nun mit "erstaunlichen Aussagen" für Unmut bei Vonovia und Co. Auch ihre Anleger dürften wenig erfreut sein.Die großen Wohnungsunternehmen wie Vonovia betonen regelmäßig, wie bemüht sie sind, dass sie ihren Beitrag zur Erreichung des jährlichen Neubauziels von 400.000 Wohnungen leisten. ...

