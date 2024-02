Willkommen zum "eMobility update"! Heute geht's in den folgenden Minuten um einen elektrischen Puma, viele E-Busse für den Großraum Paris und 1.000 neue Schnellladepunkte an deutschen Autobahnen im Rahmen des Deutschlandnetzes. 1 - Fastned, E.ON, TotalEnergies und Autostrom gewinnen Autobahnlose Die Autobahn GmbH des Bundes hat am Freitag die Gewinner der Autobahnlose im Deutschlandnetz verkündet. Dabei ging es um die Ausschreibung für nahezu 1.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...