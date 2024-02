DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BODY SHOP - Laut Personen, die mit der Sache vertraut sind, will die Beteiligungsgesellschaft Aurelius in dieser Woche einen Insolvenzverwalter für den britischen Geschäftszweig von The Body Shop einsetzen. Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Aurelius kaufte The Body Shop im November für 207 Millionen Pfund (umgerechnet 242 Millionen Euro). (Süddeutsche Zeitung)

50HERTZ - Stefan Kapferer, Chef des Netzbetreibers 50Hertz, hält die Stromversorgung in Deutschland für sicher. "Wir haben aktuell in Deutschland kein Problem mit der Strommenge, sondern vielmehr mit dem Transport. Wir bekommen manchmal nicht alles vom Norden in den Süden transportiert, und dann müssen wir Erneuerbare im Norden abschalten und konventionelle im Süden hochfahren. Das kostet, aber mit zunehmendem Netzausbau kriegen wir das in den Griff", sagte der Manager im Interview. (FAZ)

SCHWEIZER ELECTRONIC - Einheimische Hersteller fallen auf dem so wichtigen Feld der Leiterplatten stark zurück. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht völlig an Bedeutung verlieren", sagte Nicolas Schweizer, Vorstandschef und Gesellschafter des Leiterplattenherstellers Schweizer Electronic. "Es ist fünf vor zwölf für unsere Industrie in Europa", sagt Schweizer. Der Unternehmenslenker spricht dabei nicht nur für sich allein. Als Vorstand des Branchenverbands ZVEI kennt der Jurist die Lage der deutschen Leiterplattenhersteller so gut wie kaum jemand anderes. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2024 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.