Aarburg / Altdorf - Eine Woche nach Bekanntgabe des Abgangs von Dätwyler-Finanzchef Walter Scherz wird klar, wie die berufliche Zukunft des Managers aussieht. Der 46-jährige Schweizer übernimmt per 1. September das Amt des Finanzchefs beim Küchen- und Kaffeemaschinenhersteller Franke. Beim Unternehmen des Aargauer Industriellen Michael Pieper folgt Scherz auf Jürg Fischer, der nach 19 Jahren per Ende August in den Ruhestand tritt, wie Franke am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...