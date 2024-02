Stellantis wird künftig auch in seinem ungarischen Werk Szentgotthárd Elektroantriebe fertigen. Zur entsprechenden Ausstattung der Fabrik sollen gut 100 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Die ersten Electric Drive Modules (EDMs) made in Ungarn sind für Ende 2026 vorgesehen. Im Szentgotthárd baut Stellantis zurzeit Verbrennungsmotoren, konkret laufen dort 1,2-Liter-Turbo-Dreizylinder und 1,6-Liter-Vierzylinder vom Band. In knapp drei Jahren ...

