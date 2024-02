Enttäuschende Inflationsdaten aus den USA haben auch in Deutschland zu Aktienkursverlusten geführt. Die US-Verbraucherpreise sind weniger stark als erhofft zurückgekommen. Nun schwindet immer mehr die Hoffnung auf eine nahe Zinssenkung. Nur sieben DAX-Werte verbuchten zum Xetra-Schluss Kursgewinne, an der Spitze standen einmal mehr Rüstungsaktien. Überraschend hohe US-Verbraucherpreise haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag spürbar belastet. Der Leitindex DAX verlor 0,9 Prozent auf 16.880,83 ...

