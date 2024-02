Die First Majestic Silver Corp., ein in Vancouver ansässiges kanadisches Bergbauunternehmen, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2002 durch Keith Neumeyer zu einem bedeutenden Akteur in der Silber- und Goldproduktion entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf die Gewinnung dieser Edelmetalle hat sich das Unternehmen hauptsächlich in Mexiko und den USA etabliert.Die beeindruckende Wachstumsstory von First Majestic Silver Corp. (CA32076V1031) zeichnet sich durch strategische Akquisitionen und Expansionen aus. Die Übernahme von First Silver Reserve Inc im Jahr 2006 ...

