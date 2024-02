US-Infaltion setzt DAX zu: Thyssen: Rote Zahlen - Bilfinger: Dividende rauf - Varta: Hackerangriff

Der DAX kommt heute nur vorsichtig aus seinem Bau. Er hat immer noch an den US-Inflationsdaten zu knabbbern. Trotzdem liegt der Leitindex im Plus. Damit spricht alles eher für eine Schrecksekunde an den Märkten.Der Preisanstieg in den USA hat sich zu Beginn des Jahres nur moderat verlangsamt, was die Hoffnung auf eine Senkung der Leitzinsen stark gedämpft hat. Das US-Arbeitsministerium gab am Dienstag in Washington bekannt, dass die Verbraucherpreise im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent gestiegen sind. Dies liegt leicht unter den Erwartungen der Analysten, die einen Rückgang von 3,4 Prozent auf 2,9 Prozent prognostiziert hatten. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die …

