Vom Jahr 2021 bis Ende 2023 ist die Anzahl von PKW-Neuzulassungen in China am stärksten gewachsen. Während in Deutschland der Markt bei den Neuzulassungen eher stagnierte, verzeichnet der US-Automarkt leichte Zuwächse. Mit einer weltbekannten US-Auto-Aktie konnten Anleger wesentlich mehr Geld verdienen als mit VW, BMW, Tesla und BYD, hier mehr Details. Bei dem Unternehmen handelt es um die US-Automarke General Motors, einer der weltweit führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...