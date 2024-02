Die Commerzbank-Aktie befindet sich heute mit einem Kursgewinn von knapp 3% an der Dax-Spitze. Beflügelt von der Zinswende strebt die Commerzbank nach einem Rekordjahr ein weiteres Gewinnplus an. Und auch den Aktionären verspricht der Vorstand lukrativere Zeiten: Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 hat die Commerzbank in Summe drei Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe...

Den vollständigen Artikel lesen ...