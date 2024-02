DAX hat Rekord im Visier!: BASF plant neue Struktur, Elmos liefert Rekorde & Lust auf einen Zock zum Mond?

To the moon, mal anders! Lust auf die Landung auf dem Mond zu Zocken? Sollte der Versuch gelingen, dürfte auch eine Aktie zum Mond aufbrechen! Hier erfahren Sie welches Papier von einer erfolgreichen Landung profitiert!Die schlechten US-Inflationdaten hat der DAX mittlerweile verarbeitet. Der deutsche Leitindex erholt sich weiter von seinen am Dienstag erlittenen Verlusten. In den Handelstag startet das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 17 023,33 Punkten. Damit liegt das Allzeithoch von 17.050 Punkten sehr nah in Reichweite. Der MDAX kommt mit einem Plus von 0,72 Prozent und 26.238,26 Punkten in den Handelstag und der EuroStoxx 50 legt ebenfalls zu. Es geht um 0,65 …

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken