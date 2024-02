Der Technologiekonzern Wärtsilä wird ein Energiespeicher-System mit einer Leistung von 300 MW und 600 MWh Kapazität an ZenobÄ", einen Spezialisten für Elektrofahrzeugflotten und Batteriespeicher. Die Riesenbatterie in Kilmarnock soll eines der bisher größten in Schottland sein und bis Ende 2025 in Betrieb gehen. Wärtsilä liefert den Stromspeicher im Rahmen eines EEQ-Vertrags (Engineered Equipment Delivery). Erstmals will das Unternehmen dabei seine neue Technologie Quantum High Energy (QuantumHE) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...