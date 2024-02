© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Aktie des Cloud-Software-Anbieters ist in diesem Jahr um 25 Prozent gestiegen. Analysten von HSBC warnen: Damit sind erstmal alle positiven Nachrichten eingepreist. Sie stufen die Aktie auf Halten herab.Die Snowflake-Aktie hat in letzter Zeit eine beeindruckende Rallye erlebt, was zu einer Herabstufung durch den HSBC-Analysten Stephen Bersey geführt hat. Bersey hat die Snowflake-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" heruntergestuft und gleichzeitig das Kursziel auf 214 US-Dollar (von zuvor 212 US-Dollar) angehoben, um die gestiegenen Gewinnerwartungen widerzuspiegeln. "Die Margen könnten kurzfristig aufgrund der Einführung neuer Produkte unter Druck bleiben, aber wir erwarten im Laufe der …