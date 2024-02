Im Interview mit BÖRSE ONLINE verrät ETF-Experte Gerd Kommer, warum Anleger nicht KI-Aktien, Tech-Aktien und dem Bitcoin hinterherlaufen sollte und was man stattdessen tun sollte. BÖRSE ONLINE: Herr Kommer, wie finden Sie als ETF-Experte den Bitcoin-ETF?Dr. Gerd Kommer: Ich sehe den Bitcoin skeptisch. Also wenn jemand in mein Buch reinschauen will, da wird gibt es auch einen Abschnitt über Bitcoin. Da oute ich mich so ein bisschen als Bitcoin-Skeptiker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...