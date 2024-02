ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die zehntägigen Bauernproteste im Januar hätten - wie schon erwartet und vom Unternehmen im Rahmen der Jahreszahlen angekündigt - den Verkehr auf den eigenen Mautstraßen beeinträchtigt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darauf könnte die Aktie moderat negativ reagieren, auch wenn die Daten keine Indikation für die kommenden Monate sein sollten. Das Verkehrsaufkommen an den unternehmenseigenen Flughäfen habe sich im Januar indes weiter in Richtung des Vor-Corona-Niveaus 2019 erholt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 20:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486

