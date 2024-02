HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Commerzbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Bank mache Fortschritte auf dem Weg zu ihren Zielen, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei der letzten Bilanzvorlage habe es allerdings kaum Anlass für steigende Markterwartungen gegeben. Im laufenden Jahr dürfte die Profitabilität des Instituts stagnieren und bleibe damit deutlich unter dem Sektordurchschnitt. Vor diesem Hintergrund sei das Papier bisher angemessen bewertet./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001

