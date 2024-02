Nach Varta wird mit der PSI Software AG ein weiteres börsennotiertes Unternehmen in dieser Woche Opfer einer Hackerattacke. Man habe "am 15. Februar 2024 festgestellt, dass es einen Cyberangriff auf die IT-Systeme der PSI gegeben hat", meldet das Berliner Unternehmen. Aktuell überprüfe man die Systeme sowie die Auswirkungen des Hackerangriffs, so PSI ...

