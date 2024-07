Die Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG stattet ihre Depots und Ladepunkte an der Strecke mit einem Last- und Lademanagementsystem der Firma PSI Transcom aus. Damit soll der Betrieb der größer werdenden Elektrobusflotte bei möglichst geringen Energiekosten gewährleistet werden. Konkret hat die Üstra das Unternehmen mit der Lieferung des Last- und Lademanagementsystems "PSIsmartcharging" beauftragt. Ziel sei, "die Verfügbarkeit der Elektrobusse ...

