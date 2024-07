EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Uwe Hack ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender



26.07.2024 / 18:53 CET/CEST

Berlin, 26. Juli 2024 - Der Aufsichtsrat der PSI Software SE hat in seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die heutige ordentliche Hauptversammlung Herrn Dr. Uwe Hack zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt.



Herr Dr. Hack folgt damit auf Herrn Karsten Trippel, der für eine weitere Amtszeit im Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung stand.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Kontakt:



PSI AG

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de



