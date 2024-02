10 bis 15 Übernahmen hat Mutares für das Jahr 2024 angekündigt und dazu unter anderem im Januar eine 2027 fällige Anleihe um 100 Millionen Euro aufgestockt. "Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Projekten in sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung", hieß es dazu im Januar vom Unternehmen, das heute den ersten Zukauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...