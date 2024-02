Bisherige Prognose übertroffen - die ABO Wind AG rechnet aktuell mit einem Konzernergebnis von 27,3 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023. Das hätten die derzeitigen Arbeiten am Jahresabschluss ergeben, so ABO Wind in einer Adhoc-Meldung. Bislang war das Erneuerbare Energien-Unternehmen aus Wiesbaden von einem Jahresergebnis in einer Spanne von 22 bis 26 Mio. Euro ausgegangen. Die Veröffentlichung des finalen Jahresabschluss 2023 ist für den 14. März geplant.

ANLEIHE CHECK: Die ABO Wind AG hat im Februar 2021 eine neunjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...