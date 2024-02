HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5366/ Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In der aktuellen Ausgabe 02/2024 geht es um Hebelprodukte, dazu habe ich mir Volker Meinel und Christian Glaser von BNP Paribas (zuletzt beim ZFA Award stets Sieger in dieser Kategorie) eingeladen und wir gehen Begriffe wie Selbstentscheider, Produktvielfalt, Ausbildung, beliebte Underlyings durch. Und dann erzählt auch noch ein deutscher Beiratskollege aus dem Zertifikate Forum Austria seine Ambitionen für den Vienna City Marathon in ...

