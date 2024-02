Vor allem für etwas risikofreudigere Anleger könnte dieser Fonds etwas sein, der in den letzten 20 Jahren dreistellige Kursgewinne verzeichnete und zahlreiche bekannte Biotech-Unternehmen in sich vereint. Der Candriam Biotechnology-Fonds von Portfoliomanager Rudi Van den Eynde hat in den letzten 20 Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung hingelegt. Schaut man sich die Performance nach der BVI-Methode in Euro an, war der Biotech-Fonds in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...