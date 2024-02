Die irre Rally geht weiter: Die Aktie von Super Micro steigt im vorbörslichen US-Handel um rund vier Prozent und kletterte bereits am Donnerstag über die 1.000-Dollar-Marke. Zum Bösenschluss betrug das Plus ganze 14 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Hardwarespezialisten eine beeindruckende Wertsteigerung von 253 Prozent erlebt, was sie deutlich von vielen anderen Marktteilnehmern abhebt. ...

