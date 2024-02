(shareribs.com) New York / Flensburg 16.02.2024 - Im Zuge des Kurssturzes bei Tesla rät Ford-CEO Farley Investoren, sich das Flottengeschäft von Ford anzuschauen. Nach dem Schock über die E-Förderung hat sich der Absatz von Elektroautos in Deutschland wieder erholt.Die Aktie von Tesla kletterte im gestrigen Handel um rund sechs Prozent, hat auf Jahressicht aber immer noch rund 16 Prozent an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...