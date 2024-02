Gleich mehrere Analysten haben am Freitag ihre Kursziele für Nvidia kräftig nach oben geschraubt. Die Experten von Loop Capital gingen dabei in die Vollen und haben das Kursziel für die Nvidia-Aktie auf 1.200 Dollar festgesetzt. Damit sehen sie ein Ertragspotenzial von 65 Prozent - mehr als jeder andere Analyst.Vor den Nvidia-Zahlen am kommenden Mittwoch überschlagen sich Meldungen über Analysten, die noch schnell ihre Kursziele an die aktuelle Entwicklung der Nvidia-Aktie anpassen. Allein heute ...

