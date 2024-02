Tech-Aktien steigen in astronomische Höhen, bei Super Micro gab es am Freitag einen ersten Fingerzeig wie die Geschichte enden kann. Ein Leser schrieb uns " Noch eine ganz andere Frage: Ich las jetzt, dass die Situation an der Börse zu über 90% der Situation von 1929 gleicht. Wie geht man als Laie damit um?" Diese Frage möchte Daniel ausführlich in einem wie wir finden wichtigen AUDIO - das mit 20 Minuten fast ein Webinar geworden ist zu Themen Vola, Produktauswahl, Bewegen im Markt, Traden, Absichern, ...

