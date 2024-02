Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 Kapitalmarktstratege Stefan Riße von Acatis Investment spricht im wO-TV-Interview über die Zukunft der "Magnificent Seven". Während der Filmklassiker als metaphorische Brücke dient, steht die Frage im Raum, welche Unternehmen 2024 zu dieser Elitegruppe zählen werden. Riße argumentiert, dass Tesla aufgrund seiner Schwächen im hart umkämpften Elektroautomobilmarkt und der Preiskriege, insbesondere gegenüber chinesischer Konkurrenz, aus dieser Gruppe herausfällt. Microsoft hingegen, mit seinem unangreifbaren Geschäftsmodell und einer dominanten Stellung in Bürosoftware, gilt als unerschütterlich. Meta, das zuletzt wieder stark performte, könnte angesichts der Herausforderungen durch TikTok und die Veränderungen im Social-Media-Verhalten aber anfällig sein. Nvidia, ein weiteres Mitglied der Siebenergruppe, wird für seine Rolle im Bereich der Chips und KI hervorgehoben, obwohl der Sektor volatil sein kann. Die Debatte öffnet auch die Tür für mögliche Neueintritte in die Gruppe, wobei chinesische Unternehmen aufgrund rechtlicher Unsicherheiten als unwahrscheinlich angesehen werden. Interessanterweise werden Unternehmen wie Berkshire Hathaway und ExxonMobil diskutiert, die durch ihre Profitabilität und Wachstum auffallen, allerdings passt deren Geschäftsmodell nicht zur Definition der "Magnificent Seven". Riße betont, dass es für alle Tech-Größen letzendlich darauf ankomme, sich in einem sich schnell verändernden Markt zu behaupten.