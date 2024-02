Der DAX hat sich am Freitag mit einem neuen Rekordhoch bei gut 17.198 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.117,44 Punkte. Der Start in die neue Woche dürfte allerdings etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 17.078 Punkte.Neue Impulse sind am heutigen Montag kaum zu erwarten. In den USA wird aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. Hierzulande stehen die vorläufigen ...

