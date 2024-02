ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel hob in einer am Montag vorliegenden Studie nach moderat übertroffenen Jahreszahlen und ermutigenden Aussagen des Managements seine operativen Schätzungen für den Autobauer in den Jahren 2024 und 2025 an. Dabei berücksichtigte er auch Aktienrückkäufe./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2024 / 14:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2024 / 14:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: NL00150001Q9

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken