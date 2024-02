SAF HOLLAND Aktie seit August letzten Jahres in einem schönen Aufwärtstrend - erfolgreich integrierte Haldex-Übernahme, die inclusive organischem Wachstum die Umsätze in 2023 um rund 35% ansteigen liess - heute mit den Zahlen bestätigt, die auch die im Oktober erhöhte Prognose erfüllen. Mit einem Gewinnsprung in 2023 schaffte es SAF Holland auch, die angestrebte "bereinigte" EBIT-Marge von 9,5 % leicht zu überbieten. Nach einem um 25,6% gesteigerten Konzernumsatz in 2022 setzt man diese Entwicklung - jetzt auch mit akzeptablen Margen fort. Passend dazu die Kursbewegung mit einem Plus von über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...