Hören: https://open.spotify.com/episode/43vJezIHF429O3ckCNFzml Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Montag, der 19. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX eröffnet nach Rekordjagd leicht schwächer unter 17100- Baader Bank mit DAX-Charteinschätzung- heute kein US-Handel wegen Presidents Day- Rheinmetall, E.On, Münchener Rück im Frühgeschäft stark- Sartorius, MTU und Zalando zunächst schwächer- News: Rheinmetall- MTU überholt Siemens Energy, die Troubles hat- ATX ebenfalls im Plus- Verbund ...

