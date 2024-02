Die Sartorius-Aktie steht am Montag im DAX deutlich unter Druck. Wie der Konzern in seinem detaillierten Geschäftsbericht am Freitag bekannt gab, sind Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Erste Analysten meldeten sich bereits zu Wort.Sartorius erlebte einen Umsatzrückgang von rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem aktuellen Jahresumsatz von etwa 3,4 Milliarden Euro. ...

