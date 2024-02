Das von unabhängigen Prüfern erstellte Reservengutachten für das Jahr 2024 zeigt für Deutsche Rohstoff eine sehr positive Entwicklung der produzierenden Reserven, die um 28% auf 18,9 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE) gestiegen sind, mit einer Ersatzquote von fast 200%. Der diskontierte Netto-Cashflow der produzierenden Reserven stieg ebenfalls um rund 27% auf 313 Mio. USD (290 Mio. EUR), was trotz seiner konservativen Natur auf ein erhebliches Bewertungspotenzial hinweist. Trotz eines Rückgangs der sicheren Reserven um 12% aufgrund der Verkäufe in Utah und der Produktion stieg der Wert der sicheren Reserven zu konstanten Preisen zwischen 25 % und 46 %, was vor allem auf einen höheren Anteil der produzierenden Reserven zurückzuführen ist. Der Bericht unterstreicht die Unterbewertung der Deutsche Rohstoff-Aktie und unterstützt AlsterResearchs KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 52,00 und einem signifikanten Kurspotenzial von mehr als 70%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





