Die meistgehandelten Produkte: DAX® tritt auf der Stelle: Bei Nvidia und Super Micro Computer dominieren die Bullen

Vergangenen Freitag erreichte der DAX® einen neuen Höchststand bei knapp 17.200 Punkten. Zum Wochenbeginn notiert er nun leicht im Minus bei 17.085 Punkten. Auf Grund des Feiertags in den USA - dem "Presidents Day" - wird heute nur eine geringe Volatilität am Markt erwartet. Der Fokus der Anleger liegt weiterhin darauf wie schnell die Zentralbanken ihre Zinsen senken werden.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren zum Wochenstart Calls. Bei Anlegern sind Produkte auf den DAX®, auf TUI und RWE besonders beliebt. Bei den klassischen Optionsscheinen stehen Techwerte hoch im Kurs. Zu den "Lieblingen" zählen Calls auf Nvidia, Super Micro Computer als auch der Nasdaq® im Allgemeinen. Mit Faktor-Optionsscheine setzen die Marktteilnehmer heute auf weitere Kursanstiege des Rüstungskonzerns Rheinmetall.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag TUI AG Call HD0EWB 2,13 6,51 EUR 4,422357 EUR 3,08 Open End RWE AG Call HZ8ZZA 7,75 31,67 EUR 24,007377 EUR 4,10 Open End DAX ® Call HD12U4 7,57 17077,63 Punkte 16328,07934 Punkte 22,73 Open End DAX ® Call HD20PV 5,72 17077,63 Punkte 16516,637028 Punkte 29,12 Open End DAX ® Put HB1651 1,70 17077,63 Punkte 17202,898 Punkte 112,72 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2024; 09:53 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call HD0HC0 16,67 726,13 USD 730,00 USD 4,14 18.06.2025 NASDAQ-100® Call HC7JJ4 18,40 17685,98 Punkte 15800,00 Punkte 8,99 12.03.2024 ASML Holding N.V. Call HD1EMB 19,89 862,50 EUR 800,00 USD 4,33 17.12.2025 Deutsche Telekom AG Call HC7JA6 0,58 22,23 EUR 25,00 EUR 38,26 18.06.2025 Super Micro Computer Inc. Call HD241J 28,31 803,32 USD 800,00 USD 2,91 15.01.2025

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2024; 10:23 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC48MT 21,84 400,20 EUR 194,289479 EUR 2 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 33,13 400,20 EUR 291,370405 EUR 4 Open End Nvidia Corp. Long HD2QQL 11,42 726,13 USD 654,041485 USD 10 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 36,30 400,20 EUR 323,730713 EUR 6 Open End DAX ® Long HC3TKN 2,28 17066,50 Punkte 15985,589033 Punkte 15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2024; 10:53 Uhr;

