Ein Anbieter im Internet führt in seinem Namen auch den Begriff "Allianz" und bezieht sich mit seinen Angeboten auf die renommierte US-Vermögensverwaltung AllianceBernstein. Was Anleger und Sparer wissen müssen Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor einem Internetangebot, bei dem Sparer unter anderem Tages- und Festgeldanlagen angeboten werden. Nebenbei bietet der Anbieter auch an, das Wertpapierportfolio zu überprüfen ...

