Die Dividende schmeckt, der Chart ist jedoch eine Katastrophe. Das sind die Aussichten für British American Tobacco.Barclays hat die Einstufung für BAT auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2.650 Pence belassen.Der Tabakkonzern sei derzeit in zwei Preiskriege verwickelt, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er zum einen auf die USA und zum anderen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...