In der Vorwoche hat die Commerzbank Zahlen präsentiert. Heute reagieren weitere Analysten auf die Daten. So bestätigen die Experten von Barclays das Rating "underweight" für die Aktien der Commerzbank. Das Kursziel stand bisher bei 10,50 Euro. Es wird in der aktuellen Studie auf 10,70 Euro erhöht. Die Zinsschätzungen sorgen für leichte Änderungen in ...

