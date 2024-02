EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Gruppe: Das Handelsunternehmen Müller setzt europaweit in seinen Filialen auf innovative WLAN-Lösungen der beaconsmind Gruppe

Erfolgreicher Rollout von CloudWiFi für erstklassiges Kunden-WLAN in über 770 Stores in der DACH- Region und Spanien

Implementierung der Softwarelösung in weiteren rund 145 Stores in Ungarn, Kroatien und Slowenien in 2024 geplant

Zentrale Steuerung und Verwaltung des Kunden-WLAN über alle Standorte hinweg

Zürich, Schweiz - 20. Februar 2024 - Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, konnte mit ihrer FREDERIX CloudWiFi Hotspot-Lösung einen großen Beitrag zur Digitalisierungsoffensive der Müller Holding GmbH & Co. KG ("Müller") leisten. Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in acht Ländern mit über 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und etwa 750 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit, Strümpfe, Tiershop und Genusswelten. Zunächst wurde CloudWiFi in über 770 Stores in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Spanien implementiert. Im ersten Quartal/Halbjahr 2024 ist zudem geplant, die Lösung auch in den restlichen rund 145 Stores von Müller in Ungarn, Kroatien und Slowenien zu implementieren. Somit werden künftig sämtliche Filialen von Müller und ihre Tochterunternehmen sowie Neueröffnungen über die innovative Softwarelösung von FREDERIX Hotspot CloudWiFi verfügen und können Kunden erstklassiges Kunden-WLAN kostenfrei anbieten.

Mit CloudWiFi verfügt Müller über eine einheitliche State-of-the-Art-Softwarelösung, mit der das Kunden- WLAN über sämtliche Standorte hinweg zentral gemanagt und monitort werden kann. Mit der modularen Cloud-Hotspot-Lösung kann Müller unter anderem standortunabhängige und standortübergreifende WLAN- Nutzungsstatistiken erstellen, auswerten und vergleichen sowie über mehrere Standorte und Filialen Hotspots verwalten. CloudWiFi überzeugte den Kunden u.a. mit seiner hohen Flexibilität und Anpassbarkeit des Systems. Dank zahlreicher Analysetools erhält Müller detaillierte Informationen, mit denen noch zielgenauer Kundenbedürfnisse bedient werden können.

Der Rollout für dieses Projekt wurde vom Dienstleister und Provider der swissnet AG durchgeführt. Das Unternehmen war in enger Zusammenarbeit für die Installation der Lösung in allen Märkten verantwortlich und gewährleistet als Internetprovider Netzstabilität und Sicherheit in den Müller-Filialen. Die Müller-IT, die swissnet und die beaconsmind Gruppe haben innerhalb von nur sechs Monaten die Stores von Müller mit Kunden-WLAN ausgestattet.

Felix Leupert, VP Sales der beaconsmind AG: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Müller ein weiteres Traditionsunternehmen aus dem Einzelhandel langfristig als Kunden für unsere Lösung gewinnen konnten. Die beaconsmind Gruppe als globaler und regionaler Digitalisierungspartner des Retails ist mit ihrer breiten Aufstellung in den Bereichen IT-Infrastruktur und Software/SaaS hervorragend aufgestellt, um Unternehmen ganzheitlich bei Digitalisierungsprozessen zu unterstützen und Omnichannel-Digitalisierungsstrategien erfolgreich umzusetzen."



Damian Rick, Projektleiter Kunden-WLAN bei Müller: "Beaconsmind Gruppe hat uns durch die enge persönliche Betreuung, schnelle Reaktionszeiten und die hohe Anpassbarkeit seiner Lösung überzeugt. Mit CloudWiFi können wir nicht nur unser Kunden-WLAN zentral und ressourcenschonend in all unseren Filialen managen, sondern bieten unseren Kunden auch erweiterte Mehrwerte. Die Integration eines mobilen Internetzugangs erfüllt die Erwartungen unserer Kunden an Konnektivität. Darüber hinaus ermöglicht die bereitgestellte Müller- App mit Zugang zum Netzwerk, ein Treuepunkteprogramm, das die Kundenbindung stärkt. Ein integriertes Bezahlsystem in der App optimiert nicht nur den Zahlungsprozess, sondern schafft auch eine nahtlose und bequeme Einkaufserlebnis. Diese zusätzlichen Funktionen tragen dazu bei, dass unsere Kunden nicht nur mit dem Internetzugang zufrieden sind, sondern auch von einem umfassenden und innovativen Serviceangebot profitieren."

Über die beaconsmind Gruppe

Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373

