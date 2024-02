Die vorläufigen Q4/FY23-Ergebnisse von UniDevice erfüllten AlsterResearchs Umsatzerwartungen, blieben jedoch aufgrund der schwachen Verbraucherstimmung in Deutschland hinter den Gewinnen zurück, was sich in einem Umsatzrückgang von 5 % im Jahresvergleich und einer niedrigeren Bruttomarge von 1,7 % widerspiegelt. Dennoch zeigt sich die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, das in einem schwierigen Marktumfeld einen ordentlichen Jahresgewinn von 1,6 Mio. EUR erzielte. Erfreulicherweise zeigte das vierte Quartal mit einem Umsatzanstieg von über 4 % gegenüber dem Vorjahr Anzeichen einer Erholung, und das Geschäftsjahr 24 begann mit einem Umsatzanstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr und verbesserten Margen stark. Mit einer robusten Bilanz, die eine Eigenkapitalquote von über 65% und ungenutzte Kreditlinien in Höhe von EUR 7 Mio. aufweist, ist UniDevice in der Lage, nachhaltig eine hohe Dividende von EUR 0,12 je Aktie zu zahlen, die Anlegern eine attraktive Rendite von über 10% bietet. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem revidierten Kursziel von EUR 2,30 (alt EUR 2,50), das die Modellanpassungen widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/UniDevice%20AG.





China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken