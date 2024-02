Konzernchef Anderson verkündet Strategiewechsel bei der Ausschüttung: "Schuldensenkung hat Priorität"Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer hat am Dienstag mit der drastischen Kürzung seiner Dividende für Furore an der Börse gesorgt. Wie der Konzern mitteilte, soll die Ausschüttung in den kommenden drei Jahren auf ein Minimum reduziert werden, um den gigantischen Schuldenberg abzubauen. So soll die Dividende für 2023 nur noch bei elf Cent je Aktie liegen, nachdem sie für 2022 noch um 40 Cent auf 2,40 ...

