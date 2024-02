HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 290 auf 265 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für den Pharmakonzern. Verantwortlich dafür seien gestiegene Finanzierungskosten sowie eine höhere Steuerquote. Dank der Investitionen, die 2024 stabil bleiben sollten, dürften aber die Margen steigen. Im laufenden Halbjahr seien etliche Kurstreiber zu erwarten. Allerdings fehlten wohl die ganz großen Erfolge, um das Bewertungspotenzial der Aktie freizusetzen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0012032048