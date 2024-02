Am deutschen Aktienmarkt bleibt das Allzeithoch in greifbarer Nähe, der Bitcoin steigt über 52.000 USD, der gebeutelte chinesische Aktienmarkt scheint im Jahr des Drachen seinen Boden zu finden. Welche Stolperfallen sie dennoch im Blick haben sollten, welche Tech-Werte neben den KI-Boomern jetzt interessant werden und welche charttschnischen Marken Sie kennen sollten, erfahren Sie in diesem Interview mit Jochen Stanzl, CMC Markets. Hinweis auf Interessenkonflikte:? Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch und der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller sind unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.