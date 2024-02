Rockefeller Asset Management (Rockefeller), der Vermögensverwaltungsarm von Rockefeller Capital Management, und UniCredit, eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Dienstleistungsangebot in Italien, Deutschland, Mittel- und Osteuropa, haben gemeinsam den Fonds onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund aufgelegt. Dies ist das erste Mal, dass Rockefeller mit einer italienischen Institution zusammenarbeitet, um einen solchen Fonds zu vertreiben.

Der Fonds wird Kunden im gesamten UniCredit-Netzwerk über die onemarkets-Fondspalette der Bank zur Verfügung gestellt. Er strebt eine Outperformance gegenüber globalen Aktien an, indem er in erster Linie Unternehmen mit großer und einiger mittlerer Marktkapitalisierung identifiziert, die Innovationen inspirieren, ermöglichen und beschleunigen, die von vier Megatrends angetrieben werden, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken: (1) Technologie, (2) Gesundheitswesen, (3) Demografie und (4) Entkarbonisierung.

Das Anlageuniversum des Fonds konzentriert sich auf diese vier Säulen und sechzehn zugrundeliegende Unterthemen, und das Anlageteam wendet einen strengen und wiederholbaren Prozess an, um die Anlage- und Innovationsthese für jedes Unternehmen im Portfolio zu bestimmen.

"Unser Prozess zielt darauf ab, eine diversifizierte Kerngruppe etablierter Unternehmen zu identifizieren, bei denen die langfristigen Renditen ein Nebenprodukt innovativer Lösungen für die dringendsten Probleme der Gesellschaft sind", so Rolando F. Morillo, Co-Portfoliomanager für thematische Investitionen bei Rockefeller Asset Management.

"Wir sind der Meinung, dass die innovativsten Unternehmen höhere Renditen für die Aktionäre erwirtschaften, im Laufe der Zeit eine größere Widerstandsfähigkeit aufbauen und mit größerer Wahrscheinlichkeit zu den Branchenführern von morgen werden, da sie über das Potenzial verfügen, neue Märkte zu schaffen, die ihnen eine langfristige Preissetzungsmacht verschaffen", fügte Jose Garza, Co-Portfoliomanager für Thematische Anlagen bei Rockefeller Asset Management, hinzu.

"Unserer Ansicht nach befindet sich die Welt inmitten eines tiefgreifenden Wandels, der durch den rasanten technologischen Fortschritt vorangetrieben wird. Dies ist ein idealer Zeitpunkt für Anleger, die von der Integration dieser Innovationen in das tägliche Leben profitieren wollen", so Chip Montgomery, Präsident von Rockefeller Asset Management International. "Wir glauben, dass dieser Fonds eine überzeugende Gelegenheit für europäische Anleger darstellt, die von Innovationen profitieren wollen, und ein wirklich differenziertes globales Aktienangebot auf dem europäischen Markt ist."

"Im Kern geht es bei unserer onemarkets-Fondsfamilie darum, den Kunden unserer Gruppe maßgeschneiderte, erstklassige Vermögensverwaltungsstrategien zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Rockefeller Asset Management geht genau in diese Richtung und wir freuen uns, ihre Fähigkeiten und ihr Know-how über den onemarkets Rockefeller Global Innovation Fund einzubringen, der Anlegern einen exklusiven Zugang zu den besten Innovationen ermöglicht", so Claudia Vacanti, Leiterin der Abteilung Group Investment Protection Products, UniCredit.

Seit seiner Auflegung im Oktober 2022 hat der onemarkets Fund von UniCredit das Angebot an Anlagelösungen für die Netzwerkkunden der Bank erweitert mit Fonds, die sowohl intern als auch durch strategische Partnerschaften mit führenden Vermögensverwaltern entwickelt wurden.

Über Rockefeller Asset Management:

Rockefeller Asset Management bietet Institutionen, Finanzexperten und anderen institutionell orientierten Anlegern Aktien-, Renten- und alternative Lösungen an, die auf der Grundlage eines disziplinierten Anlageprozesses eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Als Teil des Rockefeller-Ökosystems ist Rockefeller Asset Management in der Lage, globale Netzwerke zusammenzubringen, um Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen, die in der Investment-Community nicht üblich sind. Mit mehr als 30 Jahren intellektuellem Kapital aus der Pionierarbeit in den Bereichen globales Investieren und ESG sowie jahrzehntelanger konstruktiver Aktionärsbeteiligung ist Rockefeller Asset Management bestrebt, innovative Anlageprodukte und -lösungen sowie einen reaktionsschnellen Kundenservice zu bieten. Zum 31. Dezember 2023 verfügt Rockefeller Asset Management über ein betreutes Vermögen von rund 13,3 Milliarden US-Dollar.

*Das betreute Vermögen schließt ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 12,7 Mrd. USD und ein beratenes Vermögen von 0,5 Mrd. USD ein.

Über UniCredit

UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Dienstleistungsangebot in Italien, Deutschland, Mittel- und Osteuropa. Unser Ziel ist es, Gemeinschaften zu befähigen, sich weiterzuentwickeln, indem wir für alle Beteiligten das Beste in der Branche bieten und das Potenzial unserer Kunden und Mitarbeiter in ganz Europa freisetzen.

Wir betreuen über 15 Millionen Kunden weltweit. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Handelns in allen unseren Märkten. UniCredit ist in vier Kernregionen und drei Produktfabriken organisiert: Corporate, Individual und Group Payments Solutions. Dadurch sind wir nah an unseren Kunden und können die Größe der gesamten Gruppe nutzen, um die besten Produkte für alle unsere Märkte zu entwickeln und anzubieten.

Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Prinzipien sind wichtige Voraussetzungen für unseren Service. Sie helfen uns, für unsere Stakeholder hervorragende Leistungen zu erbringen und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kunden, unsere Gemeinschaften und unsere Mitarbeiter zu schaffen.

Offenlegungen:

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fonds (der "Fonds") und das Key Information Document (KID)1 bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Dokumente sind in englischer Sprache und in der jeweiligen Landessprache unter https://www.structuredinvest.lu erhältlich und können auf Anfrage des Anlegers kostenlos in Papierform bezogen werden, wobei die englische Version des Prospekts die rechtsverbindliche ist, sowie die Satzung des Fonds und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei der Vertriebsstelle.

Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktlage steigen oder fallen, und die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.

Eine Zusammenfassung der Informationen über die Anlegerrechte sowie die Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html

Diese Marketingmitteilung wird von der Structured Invest S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, veröffentlicht.

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu beenden.

[1] Im Sinne der PRIIP KID-Verordnung vom 26. November 2014 in ihrer jeweils gültigen Fassung: Key Information Document for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIP KID). RCMID-1428079438-4950

