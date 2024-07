NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unicredit anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 42,70 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marco Nicolai erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2026. Die italienische Bank verfüge über große Kapital- und Risikopuffer, die Schutz vor einem gesamtwirtschaftlichen Abschwung böten und das Vertrauen in die Fortsetzung der hohen Ausschüttungen an die Aktionäre stärken sollten./la/he



ISIN: IT0005239360