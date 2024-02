Nicht nur KI-Aktien wie Super Micro zeigen in diesen Tagen große Bewegungsfreude. Aufgrund des enormen Bedarfs an Rechenkraft für KI-Berechnungen widmet sich die Börse auch der noch jungen Quantencomputer-Branche.Das Thema Quantencomputer rückt immer mehr in den Fokus. Der Hot-Stock D-Wave hat sich seit Erstempfehlung im AKTIONÄR Hot Stock Report vor drei Wochen glatt verdreifacht. Nun gibt es eine weitere News: Die Traditionsfirma NEC kooperiert in Australien mit D-Wave.Die beiden Firmen würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...